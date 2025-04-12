وصول ما يقارب تسعة آلالف من العائدين من مصر إلى معبر أرقين الأسبوع الأخير

وصل اليوم السبت إلى معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية أكثر من 950 شخصًا قادمين من جمهورية مصر العربية، ليصل مجموع العائدين إلى البلاد منذ الأحد الماضي إلى 8,744 شخصًا حتى اليوم السبت.

وعبّر عدد من العائدين إلى مناطقهم المحررة بالسودان عن فرحتهم الشديدة وشعورهم بالأمن والأمان والاستقرار، مؤكدين دعمهم المتواصل للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، حتى يتحقق النصر الكامل ودحر مليشيا الدعم السريع. وأشادوا بمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها للسودانيين ولمؤسسات الدولة.

وتعمل إدارة معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية على تسهيل حركة العائدين السودانيين من جمهورية مصر العربية، حيث تُقدم كافة الإدارات والقطاعات والجهات المختصة المساعدة اللازمة للعائدين، لتسهيل عبورهم ووصولهم إلى وجهاتهم. وقد لقيت هذه الجهود ارتياحًا كبيرًا بين السودانيين العائدين إلى ولاياتهم ومناطقهم الآمنة.

ويحظى العائدون من جمهورية مصر العربية إلى مناطقهم المحررة في البلاد باهتمام كبير ورعاية صحية. وتستقبل العيادات الميدانية بمعبر أرقين على الحدود السودانية المصرية أعدادًا من المرضى يوميًا. وقد عملت وزارة الصحة الاتحادية وإدارة الحجر الصحي بالقطاع الشمالي ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) على توفير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للعائدين، حيث يتولى تقديم هذه الخدمات كوادر طبية وصحية مؤهلة ومدربة.

هذا ويشهد معبر أرقين الحدودي هذه الأيام حركة غير مسبوقة للسودانيين العائدين من جمهورية مصر العربية. وتعمل منظمات طوعية وجمعيات، مثل الهلال الأحمر السوداني ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) ومنظمة نوبيان وغرفة طوارئ وادي حلفا وعدد من الجهات، على تقديم المساعدات الإنسانية للعائدين داخل المعبر.

سونا