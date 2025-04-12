الخارجية تدين استضافة كينيا مؤتمر ثان للمليشيا الإرهابية وتدعو المجتمع الدولي للتصدي لهذا المسلك

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لاستضافة كينيا لمؤتمر ثانٍ لمليشيا الدعم السريع الإرهابية وتابعيها، في إنتهاك صريح للشرعية الدولية ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

أكدت الوزارة في بيان لها اليوم ان هذا الإجراء يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وسيادة الدول الأفريقية والسلم الإجتماعي فيها، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي قد أدان بالفعل الخطوة السابقة التي اتخذتها كينيا في فبراير الماضي، عندما أعلنت ما سمي بالحكومة الموازية لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها.

وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك غير المسؤول، والذي يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حملة الإبادة الجماعية التي تشنها المليشيا ضد مجموعات إثنية محددة في دارفور، وآخرها الهجوم على معسكر زمزم للنازحين، الذي راح ضحيته مئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وتواصل المليشيا إستهداف المنشآت المدنية الحيوية في جميع أنحاء البلاد، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

سونا