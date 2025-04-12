«أنا ضد النقاب تمامًا».. باسكال مشعلاني تكشف معاناتها مع الحرب وترفض الموت الرحيم

تصدرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، تريند محرك البحث جوجل، بعد تصريح مثيرة للجدل، في برنامج «الفصول الأربعة»، مع الإعلامي على ياسين، على قناة «الجديد».

ويبدو أن لـ باسكال وجه إنساني آخر بعيدًا عن الغناء وعالم الشهرة، إذ أن لها آراء جدلية حول النقاب والموت الرحيم والاعتزال والزواج.

«المصري لايت» يستعرض معلومات تكشف عن شخصية الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني حسبما جاء في البرنامج.

– عانت في صغرها من الحرب، وقالت: «لم أعش طفولتي بسبب الحرب، ولم أكن أعرف المناطق، كنت بعرف عبدالحليم وشادية وصباح لكن لم أنفتح على الحياة».

– جاءت لمصر لتحقق شهرتها بسبب حرب لبنان، وأغلى مهر عُرض عليها هو جزيرة صغيرة في اليونان مع بيت ومزرعة من شخص خليجي.

– أكدت استحالة أن تطلب حقنة الموت الرحيم، لأن «إذا ربنا كاتب لي العذاب والألم لا بد أن أعيشه».

– بسؤالها عن إمكانية ارتداء الحجاب أجابت «أنا أحب الحجاب، أجد فيه رقيًا كبيرًا على عكس النقاب، الذي لا أفضله بل وأنا ضده تمامًا، فهو يثير في نفسي شعورًا بالريبة والخوف، ولا أعرف ما الذي يمكن أن يخفيه وراءه».

المصري اليوم