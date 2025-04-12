الدعم السريع كشف مصدر عسكري موثوق لـ”تيار” عن تجمّع كبير لقوات الدعم السريع مدعومة بعربات قتالية في مناطق حدودية بين *ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان.. تحديداً في محيط منطقتي *أم سيالة والحمرة غربي مدينة الدويم، في إستعدادات تشير إلى نية شن هجوم على ولاية النيل الأبيض.

وأكد المصدر أن أرتالاً عسكرية بدأت تتحرك نحو هذه المناطق.. فيما تكثف أجهزة الأستخبارات عمليات الرصد لتحركات المشبوهة في القطاع الغربي من الولاية.

من جهته، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى أن قوات ولاية النيل الأبيض في حالة تأهب قصوى.. وجاهزة لمواجهة أي تقدم لهذه القوات.. محذراً من تكرار سيناريوهات العنف التي شهدتها منطقة الحمرة مؤخراً وأودت بحياة 6 مدنيين. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية: مليشيا الدعم السريع تحشد قواتها بإعداد كبيرة قرب الدويم تمهيداً لهجوم محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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