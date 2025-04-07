قتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وأصيب 17 آخرون جراء القصف المدفعي المتعمد لمعسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيانٍ، اليوم الاثنين، القتل الجماعي الذي تمارسه الدعم السريع ضد المدنيين بمعسكرات النازحين ومواقع تجمعات المدنيين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور جراء عمليات القصف المتعمد وإحكام الحصار عليهم ووقف كافة المداخل لإدخال المساعدات الإنسانية للمدينة.

واعتبرت الشبكة أن ما يحدث هو مشروع إبادة جماعية ضد المدنيين بمنع الغذاء والدواء للوصول إلى مدينة الفاشر وممارسة القتل عبر القصف المدفعي والمسيرات وحرمان المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنكيل بالقرى التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع وتهجير أهلها.

ودعت الشبكة، المنظمات الدولية الإقليمية لكسر الحصار على المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية عبر شريان حياة لإنقاذ أكثر من 250 ألف طفل يعانون جراء هذه الأفعال الإجرامية التي تمارسها الدعم السريع بولاية شمال دارفور. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 26 شخصاً بينهم أطفال في قصف الدعم السريع لمعسكر زمزم للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.