اشتباكات بأم درمان وعمليات تمشيط للجيش السوداني بالخرطوم

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، وقوات الدعم السريع، غربي وجنوبي مدينة أم درمان، ويتزامن ذلك مع عمليات تمشيط للجيش بمحلية جبل الأولياء جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقالت مصادر بحكومة ولاية الخرطوم للجزيرة إن سلطات الولاية أجلت نحو 5 آلاف مواطن من سكان منطقة الجموعِية جنوبي مدينة أم درمان إلى شمال المدينة، على خلفية سلسلة من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع في الأيام الماضية على المنطقة.

وفي مدينة الفاشر، قال إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني -في بيان- إن الطيران الحربي شن غارة على مواقع للدعم السريع بمحيط المدينة، وأوقع خسائر في الأرواح والعتاد بصفوفها.

تمشيط وقصف

وأفاد البيان بأن الجيش والقوات المتحالفة معه يواصلون عمليات تمشيط مكثفة داخل أحياء مدينة الفاشر لمنع تسلل ما وصفها بـ”العناصر التخريبية” إلى داخل المدينة.

كما ذكر الجيش بالفاشر أن قوات الدعم السريع تستهدف بعدد من الطائرات المسيرة مناطق متفرقة داخل المدينة.

من جهته، قال مصدر بسد مروي شمالي السودان للجزيرة إن قوات الدعم السريع استهدفت، لليوم الثاني، مدينة مروي بالمسيرات فجر اليوم، مما أدى إلى إصابة أحد محولات الكهرباء بسد مروي وانقطاع الكهرباء عن عدة ولايات في البلاد.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الجزيرة