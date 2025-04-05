كيفين دي بروين .. بمغادرته السيتي ستنطوي صفحة أحد أفضل صانعي الألعاب

بكلمات مؤثرة .. كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشسيتر سيتي .. ■ بمغادرته السيتي ستنطوي صفحة أحد أفضل صانعي الألعاب في ميادين كرة القدم الأروبية عامة والإنجليزية خاصة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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