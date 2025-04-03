نشر أحد جنود القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف مصور المقطع عن غنائم كبيرة حصلوا عليها بعد هروب مليشيا الدعم السريع, من العاصمة الخرطوم. الغنائم كانت عبارة عن منظومة دفاع جوي متطورة ومدافع ثقيلة كان تستخدمها المليشيا في إسقاط الطائرات وتدوين أم درمان وفقاً لما ذكر. وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, فإن منظومة الدفاع الجوي, عثروا عليها بشارع عبد الله الطيب, بحي الرياض بالخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تركها “الدعامة” وهربوا.. الجيش يحصل على غنائم ثمينة بحي الرياض بالخرطوم عبارة عن منظومة دفاع جوي متطورة ومدافع ثقيلة كان تستخدمها المليشيا في إسقاط الطائرات وتدوين أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.