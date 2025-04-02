الموقف القوي للدكتور إبراهيم الأمين ورفضه الواضح لمواقف وقرارت برمة ناصر سيبقي في ختام الأمر موقفاً شخصياً من قيادي تاريخي بالحزب نفض يده من العار الذي لطّخ به برمة الحزب والكيان بوصمة ستبقي لمئات السنين ..

■ ومع كل هذا لابد من التأكيد أن المواقف الشخصية وحدها لا تكفي .. لكي يمسح حزب الأمة وكيان الأنصار وصمة ومواقف جماعة برمة التي أساءت للحزب .. ليس أمام قيادات وقواعد الحزب أن تكون لها كلمة واضحة من مناصرة قيادات وقواعد من الحزب لمليشيا التمرد .. هذا هو الطريق والحل الأكثر نجاعة للخروج من زريبة عصابات التمرد .. أما أن يبقي الحزب متحركاً بسياسة ( كراع برة .. وكراع جوة ) فلن يزيد هذا نار الشكوك إلا أواراً لا تجدي معه مسكنات المواقف الفردية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد