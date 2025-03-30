تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الدولية وهي تحتفل بمولودها الجديد “أيمن” الذي ظهر نائم على يد والده. ورددت المطربة الأغنية مع إحدى صديقاتها التي تغنت وتغزلت في زوج الفنانة مروة الدولية, ضابط الشرطة, بترديدها: (الشايل البندقة علاقتي معه قوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تغني لمولودها الجديد “أيمن” وهو نائم على يد والده وصديقتها تتغزل في زوجها الضابط “الشايل البندقية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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