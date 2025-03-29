بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. شيخ الأزهر يدعو المسلمين حول العالم بألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في السودان

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تقدّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني والتَّبريكات إلى الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الأمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على شعوبنا نعم الأمن والسلام والاستقرار.
ودعا شيخ الأزهر المسلمين حول العالم، بألا ينسوا إخوانهم المُستضعفين في السودان وفلسطين ومسلمي الروهينجا وكل المظلومين حول العالم، وأن يجعلوا لإخواننا في غزة نصيبًا من دعائهم وزكواتهم، وأن يسألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ عليهم أرضهم ووطنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
السوداني
هبة علي
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