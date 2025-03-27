حسن دنيا: والدي كان شيخًا ووالدتي رفضت الموسيقى.. ولكن هذا الرجل أنقذ حلمي – فيديو

تحدّث الملحن حسن دنيا عن الذكرى التي غيرت مجرى حياته بالكامل، موضحًا أن التحاقه بكلية التربية الموسيقية كان نقطة تحول كبيرة. ورغم أن والدته كانت تعارض هذه الخطوة بشدة، خاصة أن والده – رحمه الله – كان شيخًا، وكان من الصعب عليه تقبل فكرة دخول ابنه عالم الموسيقى، فإن حسن دنيا وجد الدعم من زوج شقيقته، الدكتور علي عبد الودود، الذي كان أستاذًا بالكلية.

وأضاف دنيا، خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الدكتور علي عبد الودود كان له دور كبير في إقناع العائلة بموهبته ودعمه لدخول الكلية، مؤكدًا أن هذا القرار كان البداية الحقيقية لمسيرته الفنية، حيث شكلت الدراسة الأكاديمية قاعدة صلبة لصقل موهبته والانطلاق في عالم الموسيقى.

كما كشف الملحن حسن دنيا عن أنه قدم العديد من الألحان مجانًا في بداية مشواره الفني دعمًا لعدد من النجوم، من بينهم الفنان محمد فؤاد.

صدى البلد