لماذا تصاب النساء بالصداع النصفي أكثر من الرجال؟

الصداع النصفي أو ما يعرف بـ«الشقيقة»، معاناة شائعة بشكل خاص بين النساء، حيث تعاني ملايين السيدات حول العالم من الصداع النفسي بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال.ويشتكي حوالي 800 مليون شخص حول العالم من الصداع النصفي، بحسب ما نشره موقع The Conversation.

وعلى الرغم أنه يبدو أمراً واقعاً لا يمكن التخلص منه نظراً لأنه يرتبط بعدة تغيرات في جسد المرأة، إلا أنكِ تستحقين التحكم في نوبات الصداع النصفي ومعرفة مصادرها.

أسباب الصداع النصفي

الصداع النصفي أكثر من مجرد صداع، إنه اضطراب يصيب الجهاز العصبي للنساء.

يعاني المصابون بالصداع النصفي من ألم شديد، ويكون عادةً في جانب واحد من الرأس ويكون مصحوباً بالغثيان في بعض الأوقات، إلى جانب حساسية مفرطة للضوء أو الصوت.

قد تستمر نوبة الصداع النصفي لساعات أو حتى أيام، مما يدفع البعض إلى الانعزال في غرف مظلمة وهادئة لتخفيف المعاناة.تعدد أسباب إصابة النساء بالصداع النصفي ما بين أسباب جينية وعوامل وراثية ومشاكل نفسية، مثل القلق والاكتئاب خصوصاً المرتبط بالتقلبات الهرمونية.

تأثير الهرمونات على الصداع النصفي عند النساء

يلعب كل من هرموني الإستروجين والبروجستيرون، دوراً مهماً في سيطرة الصداع النصفي على النساء.

وتنظم تلك الهرمونات العديد من الوظائف البيولوجية، حيث تؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ وتسهم في حدوث اختلافات وظيفية وهيكلية في مناطق الدماغ المرتبطة بالصداع النصفي.

وتلعب الهرمونات دوراً في تشكيل بنية الدماغ ووظيفته وقدرته على التكيف عندما يتعلق الأمر بالصداع النصفي خصوصاً لدى النساء.

لماذا تُصاب النساء بالصداع النصفي أكثر من الرجال بمقدار 3 أضعاف؟

بالنسبة لكل رجل يعاني من الصداع النصفي، تصاب ثلاث نساء بهذه النوبات الشديدة، التي غالباً ما تكون مصحوبة بالغثيان، والحساسية للضوء والصوت. وهناك نسبة 18% إلى 25% من النساء حول العالم يعانين من الصداع النصفي، مما يجعله من أكثر الحالات المسببة للإرهاق لدى النساء.

قال باحثون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: إن السبب قد يكمن في أن النساء لديهن آلية تحفيز أسرع من الرجال لتنشيط موجات النشاط في الدماغ، وهي المسؤولة عن حدوث الصداع النصفي.

العلاقة بين مستويات الإستروجين وحدوث نوبات الصداع النصفي

قد يتسبب انخفاض هرمون الإستروجين قبل الدورة الشهرية مباشرةً في الشعور بنوبات الصداع.

وتشكو معظم السيدات من نوبات الصداع النصفي قبلها بفترة أو أثناءها وهي أعراض معروفة.كما ترتبط شدة نوبات الصداع النصفي لدى النساء خلال مرحلة الإنجاب وفي مرحلة عمرية بين 30-45 عاما نظراً لاضطراب مستويات الإستروجين في ذلك الوقت.

هل الأدوية المسكنة فعالة في علاج الصداع النصفي عند النساء؟

كشف باحثون عن نجاحهم في منع نوبات الصداع النصفي باستخدام دواء ميمانتين (Memantine) وذلك بحسب دراسة نُشرت في دوريةJournal of Headache and Pain.

وهو دواء يمنع تأثير موجات الصداع النصفي، مما قد يشكل استراتيجية علاجية جديدة.وقد تم اعتماد العديد من المسكنات الشائعة لعلاج الصداع النفسي ولكن قد لا تكون فعالة في بعض الحالات.

كما أثبتت مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فعاليتها في تخفيف الألم وتقليل مدة نوبات الصداع النصفي.

وتساعد وسائل منع الحمل الهرمونية في تخفيف نوبات الصداع النصفي لدى النساء من خلال الحفاظ على استقرار مستويات الهرمونات ولكن يجب استخدامها تحت إشراف طبيب.

وينصح الأطباء باتباع الآتي في حالة الإصابة بنوبات الصداع النصفي:

الابتعاد عن الأماكن الصاخبةأخذ حمام دافئ

وضع كمادات باردة على الجبهة

تدليك أسفل الرأس والرقبة

صحيفة الخليج