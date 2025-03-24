وزير الخارجية يستقبل سفيري تركيا واندونيسيا

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استقبل السيد وزير الخارجية السفير د. علي يوسف بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى السودان، السفير الفاتح يلديز، وسفير جمهورية إندونيسيا، السفير محمد سوناركو، حيث بحث اللقاء المشترك عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي المقبلة، التي تستضيفها تركيا خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2025.
تم التوافق خلال اللقاء على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد الرؤى تجاه القضايا التي ستناقشها القمة، بما يعزز العمل الإسلامي المشترك.
كما أعرب معالي الوزير عن شكر السودان للدولتين الشقيقتين على جهودهما في التحضير لأعمال القمة، مشدداً على حرص السودان على دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي في توحيد كلمة الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
من جانب آخر، قدم معالي الوزير شرحاً لتطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً أن العمليات العسكرية شارفت على إنهاء التمرد بفضل بسالة القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، ووقوف الشعب السوداني خلف قيادته الوطنية.
كما استعرض الخطوات التي تتخذها القوات النظامية لتطهير العاصمة الخرطوم واستعادة المواقع السيادية والمرافق الخدمية والدبلوماسية، التي يجري تأمينها لحين عودة البعثات الدبلوماسية لمزاولة أعمالها فور اكتمال عمليات التطهير.
وفي ذات السياق، أطلع معالي الوزير السفيرين على جهود الدولة في إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى الخطط الحكومية الرامية إلى معالجة آثار الحرب وتسريع عمليات التنمية، بما يعكس التزام السودان باستعادة الاستقرار والنهوض بالبلاد.
سونا
هبة علي
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