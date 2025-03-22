أحمد كمال يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

حرص الفنان أحمد كمال على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وتعيش أجواء رمضانية. وقال أحمد كمال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، مع الإعلامية إنجي على: «الحمد لله كويسة جدا وزي الفل، وفي رمضان بقى بتعيش أجواء رمضانية»… المصري اليوم

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