ميسي حزين ويبرر عدم مشاركته مع منتخب الأرجنتين

عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه لعدم مشاركته مع منتخب الأرجنتين في “مباراتين مهمتين” لمنتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي بيان نشره اللاعب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال قائد “التانغو” إنه “حزين للغياب عن المبارتين المهتمين ضد أوروغواي والبرازيل”.

وتابع “كنت أرغب بشدة في اللعب مع المنتخب الوطني ولكن إصابة طفيفة تعني أنه عليّ الراحة لبعض الوقت، ولذا لن أتمكن من أن أكون مع المنتخب”.

وختم “سأشجع وأدعم المنتخب كأي مشجع”.

ولم يكن ميسي (37 عاما) ضمن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني المكونة من 25 لاعبا التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني أمس الاثنين.

ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أسباب غياب ميسي، إلا أن وسائل إعلام أرجنتينية ذكرت أنه عانى من إصابة في الفخذ الأيسر أول أمس الأحد، وذلك خلال فوز إنتر ميامي 2-1 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب “البولغا” عن ثلاث مباريات، وعاد إلى الملعب أمام نادي كافاليير إف سي الجامايكي في مباراة إياب دور الـ16 لكأس أبطال الكونكاكاف.

وسيغيب نجم برشلونة السابق عن مباراتي تصفيات كأس العالم يومي 21 و25 مارس/آذار الجاري، على أمل العودة إلى الملعب مع إنتر ميامي يوم 29 مارس/آذار الحالي عندما يواجه فيلادلفيا يونيون في مباراة بالدوري الأميركي لكرة القدم.

تشكيلة الأرجنتين كاملة

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (أولمبيك مرسيليا)، والتر بينيتيز (آيندهوفن).

الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، خوان فويث (فياريال)، كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)، جيرمان بيزيلا (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (أولمبيك مرسيليا)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (لينس)، نيكولاس تاغليافيكو (أولمبيك ليون).

الوسط: لياندرو باريديس (روما)، إنزو فرنانديز (تشلسي)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، إكسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، ماكسيمو بيروني (كومو).

الهجوم: جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، بنيامين دومينغيز (بولونيا)، تياغو ألمادا (أولمبيك ليون)، نيكولاس غونزاليس (يوفنتوس)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس باز (كومو)، خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، سانتياغو كاسترو (بولونيا).

الجزيرة