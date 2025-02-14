قالت وزارة الصحة الاتحادية إن ميليشيا الدعم السريع أحدث دمارا وتخريبا كبيرا في أكبر المستشفيات المرجعية بولاية الخرطوم من بينها مستشفى أحمد قاسم. – تمثلت الخسائر في تخريب البنية التحتية للكهرباء وتدمير الكابلات وجميع المحولات والطبلونات بجانب أجهزة القلب والعناية المكثفة وتهشيم جهاز الرنين المغنطيسي. – استهداف المؤسسات الطيبة يعد خرقا للأعراف والقوانين الدولية وندين بشدة هذا السلوك – نؤكد السعي لاستمرار تقديم خدماتنا الصحية والطبية لكافة المرضى وإعادة تشغيل كل المؤسسات. الجزيرة – السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الاتحادية: استهداف المؤسسات الطيبة يعد خرقا للأعراف والقوانين الدولية وندين بشدة هذا السلوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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