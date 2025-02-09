تخفيض تسعيرة الوقود بولاية الجزيرة بنسبة 25%

أعلن مدير إدارة المواد البترولية بولاية الجزيرة، حسن أحمد سليمان،عن إكتمال تشغيل وتغذية 10 محطات خدمة بالوقود على أن تستكمل بقية المحطات في الأيام المقبلة .

وكشف سليمان في تصريح لـ (سونا) عن موافقة والي ولاية الجزيرة ووزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة عن تخفيض تسعيرة الوقود بنسبة 25% ليبلغ سعر جالون البنزين 16.060 جنيهاً وجالون الجازولين 15.723 جنيهاً ولفت إلى أن صرف الوقود داخل التنك ودونما أي قيود وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتطبيع الحياة بمدينة مدني مشيراً للمساعي الجاريه لتوفير غاز الطهي والمخابز قبل حلول الشهر الفضيل حيث كشف عن تعرض مستودعات الغاز لدمار ونهب كبير وجاري العمل لإجراء الصيانة اللازمة .. اليوم التالي

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