عقار يطّلع على أداء وزارة التربية والتعليم وسير أعمال كنترول الشهادة السودانية

إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار إير بمكتبه اليوم الدكتور أحمد خليفة عمر المكلف بإدارة وزارة التربية والتعليم.

وإطّلع عقار خلال اللقاء على سير أعمال كنترول الشهادة السودانية ٢٠٢٣ م و تصحيح الأوراق الذي سيبدأ في 15 فبراير الجاري.

وتلقي سيادته تنويرا حول جهود الوزارة لعقد ورشة التعليم الإلكتروني في السادس من فبراير الجاري بالتنسيق مع برنامج اليونسيف،

وشدد نائب مجلس السيادة على ضرورة وضع ضوابط و سياسات تحكم التعليم الإلكتروني قبل البدء في تنفيذه وإنشاء إدارة عامة تتبع لوزارة التربية والتعليم تختص بأمر التعليم الإلكتروني في السودان .

و قال الدكتور أحمد خليفة أن اللقاء تطرق إلى برنامج إستعادة النظام التعليمي الذي يقتضي إستدعاء بعض الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم بعد تحرير عدد كبير من الولايات من الميليشيا المتمردة.

وأشار سيادته إلى أن اللقاء بحث عقد ورشة عمل لوضع إستراتيجية لإعمار المؤسسات التعليمية التي تعرضت للتدمير الممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة بمشاركة مدراء التعليم بالولايات المختلفة.

وأضاف دكتور احمد الخليفة أن اللقاء تناول ترتيبات عقد الملتقى التنسيقي لمدراء التعليم في الفترة من ٢٢-٢٣ فبراير الجاري والذي سيتم من خلاله تقديم المشروعات للمانحين ذات الإرتباط بالبيئة المدرسية

ووضع رؤية لإدارة إمتحانات ٢٠٢٤م واستراتيجية إدارة المناهج ومناقشة مخرجات ورشة التعليم الإلكتروني.

سونا