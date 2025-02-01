«حرقت 557 كالوري» .. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة لإنجازاتها الرياضية

ياسمين صبري شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها صورة كشفت من خلالها عن إنجازتها الرياضية، للحفاظ على رشاقة قوامها. ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، صورة لساعتها الذكية، وكشفت من خلالها عن عدد الكالوريز أو السعرات الحرارية التي حرقتها خلال اليوم بالرياضة التي تمارسها حفاظًا على رشاقتها، وجاء عدد الكالوري التي حرقتها ياسمين في يوم واحد 557. المصري اليوم

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