اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

«حرقت 557 كالوري» .. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة لإنجازاتها الرياضية

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • «حرقت 557 كالوري» .. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة لإنجازاتها الرياضية 1/2
  • «حرقت 557 كالوري» .. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة لإنجازاتها الرياضية 2/2

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها صورة كشفت من خلالها عن إنجازتها ، للحفاظ على رشاقة قوامها.

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، صورة لساعتها الذكية، وكشفت من خلالها عن عدد الكالوريز أو السعرات الحرارية التي حرقتها خلال اليوم بالرياضة التي تمارسها حفاظًا على رشاقتها، وجاء عدد الكالوري التي حرقتها ياسمين في يوم واحد 557.

2560541_0.jpg

المصري اليوم

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر «حرقت 557 كالوري» .. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة لإنجازاتها الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا