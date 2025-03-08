الامارات | "الإمارات" بطل البادل في دورة ند الشبا الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مارس 2025

فاز فريق الإمارات بلقب بطولة ند الشبا لفرق البادل، التي أُقيمت ضمن النسخة الثانية عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية"، في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، والدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بتتويج الفريق الفائز، بحضور هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وحسم فريق الإمارات اللقب بعد فوزه على فريق هولندا حامل اللقب، بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية.

وفي إطار باقي منافسات الدورة، تنطلق غداً بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، بإقامة 4 مباريات تجمع شرطة دبي مع محاكم دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة الشارقة مع دائرة المالية، وبلدية دبي مع ماي دبي.

ويشارك في البطولة 10 فرق موزعة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق شرطة دبي، حامل اللقب، وشرطة الشارقة، ودائرة المالية، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما تشمل المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، وماي دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع.