أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لأحد مشايخ الدعم السريع, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سار الشيخ “الدعامي”, على خطى “الحكامة”, الشهيرة التي علقت “لباسها”, على إحدى المتحركات المتجهة وقتها لمدينة الفاشر. حيث قام الشيخ, أثناء مخاطبته وتحميسه للجنود, بخلع “سرواله”, أمامهم مؤكداً أنه لن يرتديه مجدداً حتى تقتحم القوات مدينة الفاشر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على طريقة “الحكامة” الشهيرة.. أحد مشايخ الدعم السريع يخاطب الجنود وينزع “سرواله” أمامهم ويربط ارتدائه من جديد بدخول القوات للفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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