“ستارغيت”.. تفاصيل “أكبر مشروع عالمي” للذكاء الاصطناعي

طفرة جديدة سيشهدها عالم الذكاء الاصطناعي، الذي يتطور بسرعة فائقة، مع إعلان 3 شركات تقنية كبرى، الثلاثاء، عن إنشاء شركة جديدة تسمى “ستارغيت” (Stargate)، لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.. فماذا نعرف عن المشروع الطموح؟.

ظهر الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن ايه آي”، سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بانك” ماسايوشي سون، ورئيس مجلس إدارة “أوراكل” لاري إليسون، في البيت الأبيض، بجانب دونالد ترامب، للإعلان عن ما وصفه الرئيس الأميركي بـ”أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ”.

وفي البداية، ستستثمر الشركات الثلاث 100 مليار دولار بشركة ستارغيت، مع خطط لضخ ما يصل إلى 500 مليار دولار في المشروع الذي يتوقع أن يخلق، خلال السنوات المقبلة، 100 ألف وظيفة، حسبما أكد ترامب.

ما هو “ستارغيت”؟

هو مشروع يهدف إلى بناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة ستقوم بتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وسيكون الاستثمار الأولي للمشروع 100 مليار دولار، مع خطط للتوسع إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وسيتم بناء أول مركز بيانات ضمن المبادرة في تكساس، وسيتوسع في النهاية إلى ولايات أخرى خلال السنوات المقبلة لبناء ما يصل إلى 20 مركز بيانات جديد لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وهذه المراكز الشبيهة بالمستودعات، المليئة بآلاف الرقائق الحاسوبية القوية والمستهلكة للكهرباء، ضرورية لتطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تدعم “تشات جي بي تي” (ChatGPT).

وجاء هذا المشروع الضخم بعد أشهر من العمل والتخطيط، خاصة من جانب “أوبن إيه آي” (OpenAI)، التي كانت تروج لفكرة الاستثمار الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة.

ولا يتضمن الاستثمار الضخم المقدر بـ 500 مليار دولار، أي أموال من الحكومة الفدرالية الأميركية، بل يأتي بالكامل من القطاع الخاص والشركات المشاركة في المشروع.

من هم المساهمون في المشروع؟

المساهمون الرئيسيون في مشروع “ستارغيت”، هم الثلاث شركات التقنية الكبرى المذكورة:

شركة “أوبن ايه آي”، التي ستتولى المسؤولية التشغيلية للمشروع.

شركة “سوفت بانك”، التي ستتحمل المسؤولية المالية، وسيتولى رئيسها التنفيذي رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة.

شركة “أوراكل”، برئاسة لاري إليسون، التي تعد من أكبر مشغلي مراكز البيانات في الولايات المتحدة.

وإلى جانبهم، يشمل المشروع أيضا مجموعة من المساهمين الثانويين، من بينهم: شركة “MGX” الاستثمارية في دبي، وهي مستثمر في “أوبن اي آي”، حيث ستساهم في تمويل المشروع.

كما تشارك شركة مايكروسوفت، وشركتا تصنيع أشباه الموصلات “ARM” و”Nvidia” كشركاء تقنيين، حيث سيقدمون التكنولوجيا اللازمة للمشروع.

أهمية المشروع

رحب الرئيس ترامب بمشروع ستارغيت باعتباره “إنجازا تاريخيا” واستثنائياً، حيث وصفه بأنه “أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ، بفارق كبير”.

وأشار ترامب بفخر إلى الحجم الاستثنائي للاستثمارات المخصصة للمشروع، التي تبدأ بـ100 مليار دولار، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأكد على أن المشروع يمثل “إعلانا مدوياً عن الثقة في إمكانات أميركا” في ظل إدارته الجديدة، مشيداً بمستوى المشاركين في المشروع، بقوله إنه يجمع “الأموال الكبيرة والأشخاص ذوي الجودة العالية”.

وحسب ترامب، يحمل هذا المشروع العملاق وعودا اقتصادية واعدة، حيث يُتوقع أن يوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة، مما من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الأميركي.

وإلى جانب فوائده الاقتصادية، من شأن المشروع أن يؤدي إلى تطوير تطبيقات ثورية في قطاعات حيوية متنوعة، مثل قطاع الرعاية الصحية، حيث كشف إليسون عن إمكانية توظيف هذه المراكز المتطورة في ابتكار لقاحات مخصصة لمكافحة مرض السرطان.

وكان قادة الذكاء الاصطناعي يدقون ناقوس الخطر منذ أشهر بأن هناك حاجة إلى المزيد من مراكز البيانات، بالإضافة إلى الرقائق وموارد الكهرباء والمياه، لتطوير طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

وحسب بيانات منفصلة صدرت عن الشركات المساهمة، يمثل المشروع أيضاً خطوة استراتيجية لتعزيز المكانة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في مواجهة التقدم الصيني.

وفي ورقة نُشرت، الأسبوع الماضي، قالت OpenAI إن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأميركي، يمكن أن “يضمن تفوق أدوات الذكاء الاصطناعي الأميركية على التكنولوجيا الصينية”، بالإضافة إلى “خلق وظائف وفرص اقتصادية جديدة” في الولايات المتحدة.

وحثت الحكومة الأميركية على وضع “استراتيجية أساسية لضمان أن الاستثمار في البنية التحتية يفيد أكبر عدد ممكن من الناس، ويزيد من إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي”.

وقدرت الورقة أن هناك “175 مليار دولار في الصناديق العالمية تنتظر الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي”.

وقالت الشركة: “إذا لم تجذب الولايات المتحدة هذه الأموال، فستتدفق إلى المشاريع المدعومة من الصين، مما يعزز نفوذ الحزب الشيوعي الصيني العالمي”.

من جانبها، اعتبرت أوراكل أن مشروع ستارغيت “سيضمن الريادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي، ويخلق مئات الآلاف من الوظائف، ويولد فوائد اقتصادية هائلة للعالم بأسر”.

وتابعت: “هذا المشروع لن يدعم فقط إعادة التصنيع في الولايات المتحدة ولكنه سيوفر أيضاً قدرة استراتيجية لحماية الأمن القومي لأميركا”.

وعلى الجهة المقابلة، أثيرت مجموعة من المخاوف والانتقادات بشأن المشروع، وموقف الإدارة الجديدة من الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إلغاء ترامب لأمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن في 2023، كان يهدف إلى وضع معايير للسلامة والرقابة على تطوير الذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، حذرت ديبورا راجي، الباحثة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست”، من أن هذا الإلغاء، إلى جانب تقييد المحكمة العليا لسلطة الوكالات الفدرالية في وضع وتطبيق اللوائح وطموحات ترامب لتمكين قادة الأعمال، سيؤدي إلى خلق “عصر الغرب المتوحش” لمنتجات الذكاء الاصطناعي، حيث ستتمكن الشركات من تطوير ونشر نماذجها دون اعتبار كافٍ للسلامة.

كما أثارت ألوندرا نيلسون، الزميلة الأولى في مركز التقدم الأميركي، والتي عملت في إدارة بايدن، مخاوف جدية حول تداعيات هذا التوجه، معتبرة أن “الإلغاء المدفوع سياسياً دون بديل مدروس، هو هزيمة ذاتية للبلاد وخطير للشعب والعالم”.

وأضافت أن هذا سيترك الجمهور الأميركي “دون حماية من مخاطر وأضرار الذكاء الاصطناعي”، وبالتالي سيكون “غير قادر على الاستفادة من فوائده” المحتملة.

وتشمل المخاوف المثارة أيضا حول المشروع، تأثيراته البيئية المتوقعة، حيث يؤدي التوسع في بناء مراكز البيانات إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأدى هذا الطلب المتزايد إلى الإبقاء على بعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي كان من المقرر إغلاقها.

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى احتمال فقدان آلاف الوظائف، إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

هشام بوعلي – الحرة