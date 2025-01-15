صفقة كأس العالم.. الأهلي يعرض 90 مليون جنيه لضم نجم فرنسي

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كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل العرض المالي الجديد، الذي قدمه النادي الأهلي، للتعاقد مع الياس شوارف، مهاجم نادي سيون السويسري لضمه في الشتاء الحالي.
وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد » إن دينو لامبرتي وكيل المدرب السويسري مارسيل كولر، قدم عرضا جديدا اليوم فور وصوله من البرازيل رفقة زوجته الي سويسرا أمام مسؤولي سيون السويسري .
وأوضح حتحوت، أن العرض تقدم باسم الأهلي لصالح سيون السويسري لضم المهاجم الياس شوارف إعارة لمدة 7 شهور بنية البيع النهائي .
وأضاف حتحوت، أن عرض الأهلي للاعارة، يأتي مقابل 600 ألف دولار بالإضافة لبند أحقية شراء بعد كأس العالم للأندية يصل في قيمته الي مليون و200 ألف دولار.
صدى البلد
اسماء عثمان
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