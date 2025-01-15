كيكل : بنوعد القيادة والشعب السوداني بدخول الخرطوم خلال ٤٨ ساعة”

تعهد أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان، المساندة للجيش، بدخول قواته إلى العاصمة الخرطوم، في غضون 48 ساعة.

وقال في خطاب له: “مثلما ما وعدنا الشعب السوداني والقيادة من معسكر الغر، بدخول مدني خلال ٤٨ ساعة، الآن بنوعد القيادة والشعب السوداني بدخول الخرطوم خلال ٤٨ ساعة”، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات بحق سكان “الكنابي”، وقال “نحن وسكان الكنابي حاجة واحدة، وما بنستمع لكلام الميديا، والعاوزنا داك الميدان قاعد”. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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