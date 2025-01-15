تسلم والي الجزيرة الثلاثاء بحاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدنى قافلة ولاية القضارف برئاسة الفريق الركن محمد احمد حسن احمد التى سيرتها قطاعات ولاية القضارف المختلفة. وهنا والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن خلال اللقاء الذى تم على شرف وصول قافلة ولاية القضارف لمدينة ود مدني هنأ اهل الجزيرة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة واعادة الجزيرة لحضن الوطن مؤكدا قدرة القوات المسلحة على دحر بقية المليشيات المتمردة داعيا المواطنين للعودة لديارهم بعد تنظيف كل الجيوب من الخونة والمارقين مشيدا بكافة الجهات التي ساهمت فى القافلة . من جهته أعرب الاستاذ الطاهر ابراهيم والي الجزيرة عن شكره وتقديره لولاية القضارف في تقدم ولايات السودان وتقديم اول قافلة لولاية الجزيرة ممتدحا دور اهل القضارف في ايواء اهل الجزيرة وفتح قلوبهم قبل بيوتهم للمواطنين وقال إن الانتصارات ستتوالى لإعلان السودان خالي من الاوباش والخونة والمارقين . وقال وزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيت ان قافلة القضارف تأتي فرحا لأهل الجزيرة بالانتصار التي تحققت على المليشيا المتمردة مؤكدا ثقته في القوات المسلحة على تطهير كل أجزاء البلاد من التمرد وهنأ القائد العام للقوات المسلحة بالانتصارات وعودة مدينة ود مدني لحضن الوطن . هذا وقد أكد ممثل المزارعين والادارة الأهلية وقفة اهل القضارف مع القوات المسلحة في خندق واحد وتقديمها الرجال والمال حتى يتم اعلان السودان خاليا من المليشيات المتمردة وبدء مرحلة جديدة من عمر السودان تنمية واستقرارا. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الرجال والمال.. قافلة ولاية القضارف برئاسة الوالي تصل ودمدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.