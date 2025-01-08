صندل .. عقوبات الخزانة الأميركية على قائد الدعم السريع كأنها تريد أن تقوض مساعي السلام

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قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، سليمان صندل، إن عقوبات الخزانة الأميركية على قائد الدعم السريع، كأنها تريد أن تقوض مساعي السلام، والجهود الحثيثة والصادقة المبذولة من عدد من الجهات.
وأضاف، في تغريدة على منصة “إكس” أن العقوبات لا تغيّر من مواقف قيادة الدعم السريع في السعي الدؤوب والعمل الوطني المسؤول مع الجميع من أجل وقف هذه المحرقة، وإنهاء الحروب في بلادنا إلى الأبد”.
الحدث السوداني
هبة علي
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