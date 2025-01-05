نشرت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء سماحة صلاح مكي, تدوينة مثيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد طالبت الحسناء المعروفة بتشجيعها نادي الهلال, السوداني, إدارة ناديها بضم أحد المواهب السودانية الصاعدة. حيث نشرت “سماحة”, صورة لاعب المريخ الصاعد والموهوب موسى كانتي, مطالبة من خلالها إدارة النادي الأزرق, بضمه للفريق. وكتبت المشجعة الحسناء موجهة حديثها لمجلس إدارة ناديها, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (اقلعو قلع وجيبو الهلال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مشجعة الهلال الحسناء تطالب إدارة ناديها بخطف “جوهرة” المريخ (اقلعو قلع وجيبو الهلال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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