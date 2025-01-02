شاهد.. بمشاركة عدد من الحسناوات.. الفنان عثمان بشة يطلق الفيديو كليب الضجة “جو جبنة”

أطلق الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, أغنيته الجديدة والتي كان قد أعلن عنها في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المطرب الشاب بتصوير الأغنية عبر فيديو كليب, تم تصويره بالقاهرة. ولفت أنظار المتابعين ظهور عدد من الفتيات الحسناوات في الفيديو كليب, الذي حقق انتشار كبير على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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