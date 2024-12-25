أثارت فتاة قيل أنها سودانية ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت عدد من الصفحات الإسفيرية بالسودان, بنشر مقطع أظهر الفتاة وهي تشارك شاب أجنبي الرقص بطريقة مثيرة. حيث ظهرت الفتاة السودانية, تقف أمام إحدى المحلات التجارية بالشارع العام, وترقص على أنغام الموسيقى الغربية التي تم تشغيلها بالمحل وسط غضب وسخرية المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير مع شاب أجنبي بالشارع العام وتفجر ثورة من الغضب على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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