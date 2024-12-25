قال المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة إنه من المهم جلب السلام إلى السودان وبوسع إثيوبيا ودول أخرى أن تلعب أدوارا لافتة في هذا الإطار. وأضاف إن هناك حاجة ماسة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي خلفتها حرب السودان. وقال وزير خارجية إثيوبيا بعد لقائه المبعوث الأممي إلى السودان: هناك أهمية لتوحيد مبادرات الأطراف المختلفة من أجل نتائج موحدة وفعالة. الشرق للأخبار – السودان

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