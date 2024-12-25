رئيس مجلس السيادة يشارك المسيحيين إحتفالاتهم بأعياد الميلاد – صور

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شارك السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء، المسيحيين احتفالاتهم بأعياد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية ببورتسودان ، وسط إستقبال شعبي كبير، بحضور والي البحر الأحمر وعدد من التنفيذيين ورجال الدين المسيحي.
وأعرب الفريق أول ركن البرهان في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وقال ” نسأل الله أن تمر هذه الذكرى وبلادنا تنعم بالسلام الذي كان يحمل رايته السيد المسيح ” مبيناً أن السودانيين لايستحقون ما يحدث لهم من ظلم ومآسي.
معرباً عن أمله في أن تأتي هذه الذكرى في العام المقبل، والسودان يشهدا سلاما واستقراراً.
وأشاد سيادته بالقائمين على أمر الكنيسة الكاثوليكية العريقة التي كان لها سهما في صنع إستقلال السودان ودعم الدولة السودانية.
داعياً إلى ضرورة الإلتزام بتعاليم الأديان السماوية السمحة التي تدعو للمحبة والسلام.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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