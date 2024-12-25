روسيا الفدرالية تبدي إهتمامها بإقامة علاقات إستراتيجية مع السودان

أبدت روسيا الفدرالية إهتمامها بإقامة علاقات إستراتيجية مع جمهورية السودان ، فيما رحب د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتطوير العلاقات مع روسيا إلى علاقات تعاون استراتيجي . وأكد – خلال لقائه Mr.Andrei Chernovol السفير فوق العادة المبعوث المفوض لروسيا الفدرالية لجمهورية السودان بالوزارة الثلاثاء – إستعداد حكومة السودان لإقامة علاقات تعاون استراتيجي في المجال الاقتصادي ، مبدياً استعداد السودان لسداد مستحقات روسيا عليه حال تحديد وزارة المالية الروسية لآلية السداد. من جانبه كشف السفير الروسي عن ترتيبات رسمية لزيارة ثلاثة وفود من رجال أعمال الغرفة التجارية الروسية للسودان خلال الفترة المقبلة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوقيع إتفاقيات مع الجانب السوداني في مجالات الطاقة ، الموانيء والكهرباء ، مؤكداً إهتمام الجانب الروسي بالاستثمار في مجالات البنى التحتية ، مطالبا بتحديد خارطة لأولويات السودان تراعي توازن تطوير المجالات المستهدفة. سونا

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