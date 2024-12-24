جولة واسعة لوالي الخرطرم وسط الحراك الشعبي لاعمار أمدرمان القديمة وعودة الأنشطة والخدمات

تشهد عدد من المناطق التي تم تطهيرها من دنس التمرد حراكاً واسعاً وأنشطة مختلفة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإزالة مخلفات الحرب تمهيداً لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها في العديد من أحياء محلية أم درمان القديمة.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وقف خلال جولة واسعة على أحياء امدرمان القديمة رافقه فيها الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عوض حامد على الأعمال الجارية لنظافة حي القماير بجهود شعبية خالصة من المواطنين لإزالة التشوهات وتحسين بيئة المنطقة وأشاد الوالي بجهود المواطنين وتضحياتهم من أجل إعادة الحياة إلى المنطقة، وذلك من خلال إزالة الأنقاض والأتربة لتجميل وجه الحي. وقدم الوالي دعماً مالياً للمواصلة في أعمال التجميل

في سياق متصل تفقد الوالي عدداً من أحياء أم درمان القديمة واستمع إلى مطالب المواطنين التي تمثلت في تحسين البيئة ومكافحة البعوض وتعهد الوالي بتوجيه أجهزة الولاية لتنظيم حملات رش واسعة للقضاء على أطوار نواقل الأمراض

في السياق شملت جولة الوالي الميدانية متابعة انسياب الخدمات والسلع الأساسية في المحلات التجارية والأسواق الفرعية والأفران فى سوق الشجرة ومنطقة ابوروف وبيت المال .

كما وقف الوالي ومرافقوه على الأعمال الجارية لصيانة قسم شرطة أم درمان الشرقي (الكبجاب) بمشاركة لجنة الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية حيث شارف الاستنفار على الانتهاء من أعمال الصيانة، التي تهدف إلى استيعاب قوات الشرطة لتأمين المنطقة.

وحيا حمزة لجنة الإسناد المدنى واسهاماتها فى دعم جهود الولاية لإعادة إعمار المرافق الخدمية حتى تعود إلى الخدمة

المصدر إعلام ولاية الخرطوم