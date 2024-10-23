طلق ناري يصيب لاعب الهلال السابق

تعرض مهاجم الهلال السابق، الدولي صلاح الجزولي للإصابة بطلق ناري في منطقة الصدر.

وأصيب الجزولي خلال الاشتباكات التي دارت اليوم لتحرير جامعة المشرق ومحيطها بشارع الإنقاذ في الخرطوم بحري، من قبضة مليشيا الدعم السريع.

وطمأن صلاح الجزولي الجميع على حالته بعد أن تم نقله للمستشفى وتلقى الإسعافات فور الإصابة.

صلاح الجزولي المنتمي للجيش انخرط في صفوفه واشترك في قتال المليشيا منذ اندلاع الحرب.

يذكر أن الجزولي دافع عن ألوان الهلال والخرطوم الوطني والمنتخب الوطني. نادينا

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