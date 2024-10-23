والي الخرطوم يدشن مبادرة الانصرافي في الأرجاء بتقديم ماكينات ومبيدات لمكافحة نواقل الأمراض ببحري شمال

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دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمنطقة الكدرو العسكرية مبادرة الانصرافي في الأرجاء وهي عبارة عن طلمبات رش ومبيدات لمكافحة نواقل الأمراض تحت إشراف وزارة الصحة وحيا مبادرة الانصرافي والعاملين معه وشركة تاركو التي قامت بترحيل المعدات من خارج السودان.
وقال ان الانصرافي اصبح شريك في توجيه النداءات وتقديم المعونات للمواطنين للمساعدة في اعمال الاعمار مؤكدا أن هذا العمل يأتي في اطار الالتزام المعلن من حكومة الولاية بتسيير جسر من المساعدات لاستعادة الحياة لمنطقة بحري.
من جهته اعرب قائد منطقة الكدرو العسكرية عن تقديره لجهود والي الخرطوم التي بدأت منذ اليوم الاول للحرب بتوجيه أجهزته بالعمل على توفير إحتياجات منطقة شمال بحري مشيدا بمبادرة الانصرافي التي تساعد في جهود صحة البيئة.
المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن تقدم بالشكر والتقدير لكل الجهات التى قدمت مساعدات لمواطني بحري شمال معلنا أن المحلية ماضية في إستعادة الخدمات مشيرا الى أن الدعم المقدم لصحة البيئة سيدعم جهود الاستقرار.
سونا
هبة علي
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