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في داخل تمبول وقري شرق الجزيرة انطلقت أفراح المواطنين

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اسماء عثمان 0 تبليغ

• من قرية أم سرحة بدت الحكاية .. وفي جبال اللبايتور كانت الحقيقة .. وفي داخل تمبول وقري شرق الجزيرة انطلقت أفراح المواطنين بتلاحمهم مع الجيش ..

• الجيش داخل تمبول .. الصورة تحكي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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