في داخل تمبول وقري شرق الجزيرة انطلقت أفراح المواطنين

• من قرية أم سرحة بدت الحكاية .. وفي جبال اللبايتور كانت الحقيقة .. وفي داخل تمبول وقري شرق الجزيرة انطلقت أفراح المواطنين بتلاحمهم مع الجيش .. • الجيش داخل تمبول .. الصورة تحكي .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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