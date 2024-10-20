عملية عسكرية للجيش السوداني لاستعادة ولاية الجزيرة وفتح مطارات ومعابر

عملية عسكرية للجيش السوداني لاستعادة ولاية الجزيرة، والحكومة تعلن فتح مطارات ومعابر برية لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية. شاهد التفاصيل: الشرق للأخبار – السودان

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