شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتكشف عن ساقيها بأحد شواطي الإمارات

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية غير مسبوقة, بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الحسناء السودانية وهي تستعرض جمالها بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة. https://www.facebook.com/reel/472284315134828 وأثارت الفتاة ضجة واسعة بعد كشفها عن ساقيها داخل أحد الشواطئ بدولة الإمارات, وسط تعليقات غاضبة من المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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