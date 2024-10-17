تسجيل 85 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها حالة وفاة واحدة

استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه الراتب اليوم الخميس بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، تقارير الإدارات المختلفة بوزارة الصحة الاتحادية المتعلقة بالاوبئة، والمكافحة.

واكد تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، تسجيل (85) إصابة جديدة أمس الأربعاء، ومنها (حالة وفاة واحدة) ، ليرتفع تراكمي الإصابات إلى (25،037) إصابة، ومنها (702) حالة وفاة.

في حين اعلن تقرير وباء حمى الضنك، إلى تسجيل (143) إصابة جديدة، ودون وقوع حالات وفاة، ليصبح تراكمي الإصابات (2520) إصابة، ومنها (13) حالة وفاة في (19)محلية من (5) ولايات.

ونوه تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، إلى المتوفر من الكلور والكميات المستهلكة، فضلا عن الحاجة منه للفترة القادمة، لافتا إلى تنفيذ تدخلات وأنشطة في إطار المكافحة للاوبئة.

فيما اشار تقرير تعزيز الصحة، إلى جملة من الأنشطة المنفذة ببعض الولايات لمجابهة وباء الكوليرا، ومنها الزيارات المنزلية، الحوارات المجتمعية، والرسائل بأجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحول الإمداد من الأدوية والمستهلكات، ابان تقرير الإمداد إلى الموجود منها بمخازن الإمدادات الطبية بالولايات، بمافيها المحاليل الوريدية.