الإتحاد العام لكرة القدم السوداني يسجل زيارة للادارة العامة للجوازات وللسجل المدني

استقبل اللواء شرطة صلاح الدين ادم صلاح الدين مدير ادارة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، ممثل مدير الإدارة العامةللجوازات والهجرة، وفداً رفيعاً من اتحاد كرة القدم السوداني برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور معتصم جعفر والسيد طه فكي نائب رئيس الاتحاد، والأمين العام للاتحاد الأستاذ مجدي شمس الدين، ومحمد سر الختم الجاكومي، والأستاذ بدر الدين الخيري لدى زيارتهم لكل من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والادارة العامة للسجل المدني.

وهدفت الزيارة للإدارة لتسجيل صوت شكر وتقدير لوقفتهم المشرفة مع اتحاد الكرة، ودعم انشطته المختلفة، ناقلين تحياهم لتلك المجهودات التي تقوم بها الإدارة العامة للجوازات والهجرة خارجياً وداخلياً في إنجاز كافة الصعاب التي تواجه المنتخبات في كل الأوقات في وقت وجيز.

وقال اللواء شرطة صلاح الدين ادم صلاح الدين، إن الزيارة التي قام بها وفد اتحاد الكرة السوداني بغرض تهنئة الجوازات لإصدارها جميع الجوازات وتسهيل حركة السودانيين وتنقلهم، مثمنين الدور الكبير للإدارة بعد تصفير تراكم الجوازات إلى زيرو جواز، وأضاف ان النهضة الكبيرة التي شهدتها إدارة الجوازات ادت إلى اختصار الاجراءات وتسهيلها.

وهنّأ صلاح الاتحاد العام لكرة القدم السوداني بانتصارات المنتخب وتشريف السودان في المحافل الخارجية، واحرازه الانتصارات المتتالية، آخرها فوزه على المتخب الغاني، مشيرا إلى ان نتائج المنتخب تعكس الاهتمام الكبير الذي اولاه قادة اتحاد الكرة.

وأكد صلاح إلتزام الإدارة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المنتخبات خاصة في ما يلي الجوازات، ناقلاً لهم تحيات المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول حقوقي خالد حسان محي الدين، على الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني في تصفيات بطولتي امم أفريقيا وكأس العالم.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم السوداني الدكتور معتصم جعفر، إن الغرض من الزيارة تسجيل صوت شكر للإدارة العامة للجوازات والهجرة وللإدارة العامة للسجل المدني، على الإنجاز الكبير الذي حققته إدارة الجوازات بتحقيق زيرو جواز، مشيراً إلى ان الادارة ساهمت في تذليل كافة الصعاب التي واجهت المنتخبات المشاركة باسم السودان في المحافل الخارجية، وأضاف وجدنا منهم تعاون صادق في حل جميع المشاكل الخاصة بالجوازات والسجل المدني.