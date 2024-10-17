هاجمت مليشيا الدعم السريع، اليوم الخميس، قرية معيجنة مصطفى ريفي طابت.

وقال بيانٌ للجان مقاومة الحصاحيصا، إن المليشيا نهبت أبقار المنطقة وأدى هذا الهجوم الى استشهاد الشاب محمد الصافي. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الدعم السريع تنهب قرية معيجنة مصطفى وتقتل شابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.