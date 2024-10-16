10 آلاف كاميرا لتبرئة مبابي من تهمة الاغتصاب في ستوكهولم

عادت ماري أليكس كانو برنارد محامية كيليان مبابي للحديث عن ظهور اسمه في تحقيق قضائي حول قضية اغتصاب في العاصمة السويدية ستوكهولم.

بعد ظهورها الإعلامي الأولى على قناة “TF1” الحكومية مساء الثلاثاء، حيث فندت فيها مزاعم صحفية سويدية حول علاقة نجم ريال مدريد بقضية الاغتصاب في ستوكهولم، أدلت محامية مبابي بتصريحات جديدة حول القضية في البرنامج الصباحي لقناة “BFMTV” يوم الأربعاء، وقدمت المزيد من التفاصيل.

فريق الحماية

تحدثت محامية مبابي عن فريق الحماية الخاص به، وقالت: “هنالك دائرة موجودة لحمايته من المخاطر التي قد تنجم عن الشهرة، نحن نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، ربما يتمتع بنضج غير عادي وقوة ذهنية – ولهذا فأنا معجبة به كثيراً – لكن هل يمكن أن تتخيل السعار الإعلامي والسياق الذي يحمل في طياته الإضرار التام بسمعته”.

مبابي مطمئن

حول تأثير هذه الأنباء على قائد المنتخب الفرنسي، قالت محامية مبابي: “لقد قال بوضوح شديد، ليس لدي ما ألوم نفسي عليه. من الواضح أنه يعيش بشكل مختلف عنا، هناك طوق صحي حوله، نوع من الفقاعة، إنه في سياق لا يُسمح له فيه بالمخاطرة، إنه مشهور للغاية، ومن حوله يعرفون ذلك، وهو يعرف ذلك، كل شيء جاهز حتى لا يحدث هذا النوع من المواقف”.

وتابعت: “من المؤكد أنه من الصعب التعايش مع كل هذه الإشاعات، حتى لو لم يكن معنياً، وأتمنى أن يتمكن من تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في المباراة القادمة”.

10 آلاف كاميرا

وذهبت محامية مبابي بعيداً في الحديث عن القضية من الناحية التقنية: “إذا كان هو (مبابي) بالفعل؛ فقد كانت هناك العديد من الكاميرات في ستوكهولم، وبما أنه كان هناك 10000 كاميرا في الفندق، فهذا أفضل، وكما رأينا في قصص أخرى حديثة لرياضيين في الخارج، فبفضل الكاميرات وممرات الفنادق، يمكننا أن نعرف بالضبط ما حدث وما لم يحدث”.

وحول إمكانية مثوله أمام القضاء السويدي أكدت محامية مبابي أن كل الاحتمالات قائمة لحماية سمعة اللاعب: “في مرحلة ما، إذا استمر هذا السعار الإعلامي وهذه الاتهامات المبطنة، ولم يتم تسليط الضوء بسرعة، فمن المؤكد أن هيئة التحقيق ستستمع إليه”.

وأضافت “لم يتم استجوابه بعد، لأننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الشكوى ضده، ولا يمكنني الحديث عن أمور غير مثبتة، إذا تم التأكد من أن هذه الشكوى كانت موجهة ضده بطريقة أو بأخرى، ففي نهاية المطاف، يمكن اعتباره شاهداً أيضاً، وسيكون من الواضح أننا حينها سنتقدم بشكوى بسبب التشهير”.

الشرق