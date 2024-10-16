عبر لاعب الهلال, والمريخ, وقائد المنتخب السوداني السابق هيثم مصطفى, عن سعادته بالفوز التاريخي لمنتخب بلاده على المنتخب الغاني بهدفين دون مقابل, ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر اللاعب الملقب بالبرنس, في الأستوديو التحليلي للمباراة من داخل أستوديوهات “بي ان سبورت”, الناقل الحصري للتصفيات.
قائد المنتخب السابق ظهر سعيداً بعد نهاية المباراة, حيث استعان بعبارة قائد الجيش الفريق أو عبد الفتاح البرهان الشهيرة “دبل لي”.
وقال البرنس هيثم مصطفى, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, في وصفه للانتصار: (الدبل سمح, ودبلنا ليهم).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من داخل أستوديو “بي ان سبورت”.. البرنس هيثم مصطفى يحتفل بالفوز التاريخي لصقور الجديان على غانا مستعيناً بعبارة البرهان الشهيرة : (الدبل سمح ودبلنا ليهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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