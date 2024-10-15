تجدد الاشتباكات صباح اليوم بالخرطوم و الجيش يكثف غاراته الجوية

غارات

أفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم بزيادة حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث اندلعت المعارك في عدة مناطق، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

تجددت المواجهات بحسب مصادر “منصة اخبار السودان” صباح اليوم الثلاثاء في منطقة المقرن، التي تُعتبر نقطة استراتيجية في الخرطوم، حيث سُمعت أصوات نيران كثيفة، بينما استهدفت الطائرات الحربية مواقع تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من القصر الجمهوري.

كما شهدت الخرطوم صباح اليوم قصفاً مدفعياً من قبل قوات الدعم السريع، التي استهدفت مواقع الجيش في بحري وأم درمان من منصات في جنوب وشرق العاصمة. واستمرت الاشتباكات في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات، مع سماع أصوات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الأفق .

نفذت القوات الجوية السودانية فجر اليوم مجموعة من الغارات الجوية على مناطق العزبة وشمبات والمعونة، الواقعة في وسط بحري شمال العاصمة الخرطوم.

كما قامت الطائرات المسيرة بقصف أهداف تتبع لقوات الدعم السريع في محيط المدينة الرياضية، حيث رُصدت أصوات ناتجة عن اشتباكات في المنطقة المحيطة بسلاح الإشارة بمدينة بحري.

وفي وقت سابق من الليل، استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة المنشية شرقي الخرطوم،كما شن الطيران ليلا غارت على شارع الستين .

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