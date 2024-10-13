تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت عروس سودانية عريسها لحظة دخوله عليها في صالة “الكوافير”. https://fb.watch/vbGGsyaQ5W/ العروس أعدت مفاجأة لعريسها تسببت في ذهوله, حيث قامت بارتداء “النقاب” مع فستان الزفاف المحتشم وسط فرحة عريسها الذي قام باحتضانها تعبيراً عن سعادته بحشمتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ردة فعل عريس سوداني عندما تفاجأ بعروسته ترتدي “النقاب” مع فستان الفرح في ليلة زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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