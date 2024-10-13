في خطوة لافتة تؤكد دعم ومساندة المجتمع الدولي لموقف السودان ضد مليشيا التمرد وداعميها .. البرلمان الكندي يصدر بياناً شديد اللهجة يؤكد فيه صحة موقف وشكوي السودان ضد الإمارات بضلوعها في تأجيج الحرب بدعم وتمويل مليشيات التمرد .. البرلمان الكندي يطالب السودان بالمضي قُدماً في شكواه ضد الإمارات ..
• في ذات البيان .. البرلمان الكندي يمنع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلي الإمارات بسبب موقفها الداعم لمليشيات التمرد السريع ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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