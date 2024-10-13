شاهد بالفيديو..بملابس أثارت ضجة واسعة.. شهد المهندس تحكي قصة حياتها: (كان نفسي أطلع دكتورة أسنان عشان أسناني مخلفة واشتغلت في النيل الأزرق وأنا شافعة عمري 18 سنة)

حكت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, قصة حياتها في مقطع فيديو قامت بنشره عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المذيعة الحسناء خلال سردها لقصة حياتها بملابس مثيرة.

وقالت شهد المهندس, في سردها أنها كانت تتمنى أن تصبح طبيبة أسنان, لتعيد أسنانها “المخلفة” وكل واحد في اتجاه لمكانهم الطبيعي.

وأكدت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أن فكرة الإعلام بدأت بطابور الصباح في المدرسة, وكشفت عن دخولها قناة النيل الأزرق وهي “شافعة”, على حد تعبيرها في عمر 18 سنة.

كما أكدت أنها وبعد فترة عملها بالنيل الأزرق, وسودانية 24 ركزت مع نفسها وأشتغلت على نفسها بصورة كبيرة وهو ما نتج عنه تطور كبير في حياتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)