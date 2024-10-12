تجاهلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو هجوم وانتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تجاهل أفرو, الهجوم الأخير الذي تعرضت له يعد ظهورها بملابس فاضحة وهي تستعرض كريمات البشرة الخاصة بها. المودل المثيرة للجدل عادت بمقطع جديدة قدمت فيه وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى أغنيات الربابة “مكمل الدلال”, وسط غضب وسخرية المتابعين من جديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تتجاهل هجوم وسخرية المتابعين وتعود بمقطع جديد تقدم من خلاله فواصل من الرقص المثير على أنغام إحدى أغنيات “الربابة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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