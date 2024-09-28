واشنطن بوست: ‏بايدن بحاجة للضغط على الإمارات لإنهاء الحرب الأهلية السودانية

زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان البيت الأبيض يوم الاثنين، في زيارة هي الأولى لزعيم إماراتي.

وقد أكد الاهتمام رفيع المستوى به خلال الزيارة، على رغبة في تعميق العلاقات الأمريكية مع حليف خليجي رئيسي وسط الحروب الجارية في غزة وعبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأعلنت إدارة بايدن عن مجموعة من المجالات الجديدة للتعاون مع الإمارات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والدفاع.

وصنف الرئيس جو بايدن الإمارات على أنها “شريك دفاعي رئيسي”، مما يسمح بتعاون عسكري أوثق، بما في ذلك التدريبات والمناورات المشتركة. الهند هي الدولة الوحيدة الأخرى التي حصلت على هذا التصنيف.

ولكن في موضوع مختلف – الحرب الأهلية في السودان ودور الإمارات في تأجيجها – أنتج الاجتماع رسالة أكثر غموضًا.

فقد خصص البيان المشترك أقل من 250 كلمة من أصل 4000 كلمة تقريبًا للموضوع، وهذا ليس كثيرًا بالنسبة لصراع شهد مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وتدمير أجزاء من العاصمة الخرطوم.

لقد فر نحو 10 ملايين شخص من منازلهم، ويواجه 26 مليون شخص آخر خطر الجوع، وهناك تحذيرات من المجاعة أو الإبادة الجماعية المحتملة في منطقة دارفور.

ومن المؤكد أن الولايات المتحدة والإمارات أعربتا عن “قلقهما العميق” و”انزعاجهما” إزاء الوضع، إلى جانب “موقفهما الحازم والثابت” لصالح إنهاء القتال على الفور، وقال البيان: “أكد الزعيمان التزامهما المشترك بتهدئة الصراع”.

ومع ذلك، كان من الواضح أن الإشارة المحددة إلى دور الإمارات في توفير الأسلحة والتمويل والمعلومات الاستخباراتية لجانب واحد وهو قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي اتُهمت قواتها بالتطهير العرقي ضد شعب المساليت الأسود غير العربي في دارفور غائبة بشكل ملحوظ.

الإمارات هي الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع، التي يقودها الجنرال محمد حمدان “حميدتي” دقلو، وقام الإماراتيون، باستخدام منطقة تجمع في تشاد المجاورة، بنقل أسلحة متطورة إلى قوات الدعم السريع واستخدموا طائرات بدون طيار من طراز وينج لونج 2 صينية الصنع، بمدى ألف ميل ووقت طيران 32 ساعة، لتقديم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة.

الإمارات نفت ذلك، قائلة إن وجودها في تشاد يهدف إلى مساعدة اللاجئين السودانيين وعلاج الجرحى في مستشفى ميداني، لكن التحقيقات المستقلة، بما في ذلك تلك التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز، وجدت أن المهمة الإنسانية لدولة الإمارات تعمل جزئيًا كغطاء للدعم العسكري لقوات السيد دقلو.

إن قوات الدعم السريع التابعة للسيد دقلو – وهي فرع من ميليشيا الجنجويد العربية – مسؤولة عن الفظائع المستمرة في دارفور، والتي تشبه بشكل مقزز عنف مارسته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكما كانت الحال في دارفور في ذلك الوقت، كانت هناك تقارير موثقة عن عمليات إعدام دون محاكمة للرجال والفتيان، وتعرض نساء المساليت للعنف المروع القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العبودية الجنسية والاغتصاب.

إن الإمارات ليست القوة الخارجية الوحيدة التي تتدخل في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا، والتي تضع قوات الدعم السريع التابعة للسيد دقلو في مواجهة القوات المسلحة السودانية، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان.

في الواقع، وكما كانت الحال للأسف في العديد من الحروب الداخلية في إفريقيا عبر التاريخ، تحولت هذه الحرب إلى قتال بالوكالة بين المنافسين الجيوسياسيين.

تدعم إيران، منافس الإمارات القديم في الشرق الأوسط، السيد البرهان وزودت القوات المسلحة السودانية بطائرات بدون طيار ساعدتها في استعادة الأراضي من قوات الدعم السريع.

كانت روسيا تدعم قوات الدعم السريع سابقًا لكنها تدعم الآن السيد البرهان، وتطمع موسكو وطهران في الوصول المستقبلي إلى الموانئ السودانية المهمة استراتيجيًا على طول ساحلها على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 530 ميلًا – كما هو الحال مع الإمارات.

يبدو أن الولايات المتحدة ترى السودان أيضًا من خلال منظور الجغرافيا السياسية وقد يكون التحالف مع الإمارات كدولة عربية معتدلة منطقيًا في سياق استراتيجي أوسع؛ يمكن أن تعمل هذه الدولة كثقل موازن إقليمي لإيران، وتتطلع الإمارات إلى دور مستقبلي في إعادة بناء غزة التي مزقتها الحرب.

إن دور الإمارات في السودان يجعلها عدوًا لروسيا أيضًا، ومن هنا يأتي التباين الضمني بين كلمات السيد بايدن الدافئة لرئيس الإمارات في واشنطن والخطاب الوداعي الذي ألقاه أمام الأمم المتحدة في اليوم التالي.

قال الرئيس بايدن: “يحتاج العالم إلى التوقف عن تسليح الجنرالات، والتحدث بصوت واحد وإخبارهم: توقفوا عن تمزيق بلدكم”.

هذا هو موقف الإدارة في الوقت الحالي على الأقل: إدانة التكلفة البشرية لحرب السودان بشكل عام، مع السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع الإمارات، دون المطالبة بالتزام علني واضح بأن تتوقف ابوظبي عن دعم الفصيل المسؤول عن بعض أسوأ الفظائع في الصراع.

وإذا بدا من الصعب التوفيق بين هذا والمبادئ العليا للولايات المتحدة، فذلك لأنه كذلك بالفعل.

صحيفة السوداني